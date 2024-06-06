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فريق التحرير

6 يونيو 2024

الربيعة: مبادرة “طريق مكة” تنفذ مع 7 دول وعبر 11 مطارًا للتسهيل على الحجاج

حج 2024
الربيعة: مبادرة “طريق مكة” تنفذ مع 7 دول وعبر 11 مطارًا للتسهيل على الحجاج

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، إنه للعام السادس على التوالي تتواصل مبادرة “طريق مكة”، والتي سهلت على الحجاج حجهم من خلال نقل أمتعتهم إلى مقار سكنهم، لافتا إلى أن الحجاج يتوجهون من المطار إلى مقر سكنهم مباشرة بدون المرور على الجوازات مثل الرحلات الداخلية.

وأضاف الربيعة، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي لاستعراض الخدمات والتسهيلات للحجاج، أنه بسبب مبادرة طريق مكة لا ينتظر لحجاج الأمتعة فهي تصل إلى محل سكنهم مباشرة فور وصولهم.

وأشار إلى أن المبادرة ضمن المبادرات التي تستهدف خدمة ضيوف الرحمن والتي تنفذ بقيادة وزارة الداخلية.

وتابع: “المبادرة تنفذ مع 7 دول وعبر 11 مطارًا ونتوقع أن يتجاوز عدد المستفيدين من مبادرة طريق مكة 250 ألف حاج”.

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