الربيعة: مبادرة “طريق مكة” تنفذ مع 7 دول وعبر 11 مطارًا للتسهيل على الحجاج

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، إنه للعام السادس على التوالي تتواصل مبادرة “طريق مكة”، والتي سهلت على الحجاج حجهم من خلال نقل أمتعتهم إلى مقار سكنهم، لافتا إلى أن الحجاج يتوجهون من المطار إلى مقر سكنهم مباشرة بدون المرور على الجوازات مثل الرحلات الداخلية.

وأضاف الربيعة، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي لاستعراض الخدمات والتسهيلات للحجاج، أنه بسبب مبادرة طريق مكة لا ينتظر لحجاج الأمتعة فهي تصل إلى محل سكنهم مباشرة فور وصولهم.

فيديو | وزير الحج: مبادرة طريق مكة سهلت على الحجاج حجهم من خلال نقل أمتعتهم إلى مقار سكنهم، ونتوقع أن يتجاوز عدد المستفيدين منها 250 ألف حاج#الحج_عبر_الإخبارية | #يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/UjyExwiHxo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 6, 2024

وأشار إلى أن المبادرة ضمن المبادرات التي تستهدف خدمة ضيوف الرحمن والتي تنفذ بقيادة وزارة الداخلية.

وتابع: “المبادرة تنفذ مع 7 دول وعبر 11 مطارًا ونتوقع أن يتجاوز عدد المستفيدين من مبادرة طريق مكة 250 ألف حاج”.