نهاية الاكتتاب في طرح “أرامكو”.. إعلان السعر النهائي للسهم غدًا

انتهت مساء اليوم الخميس، عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة بالطرح العام الثانوي لشركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” في سوق الأسهم، التي انطلقت يوم الأحد الماضي.

وكانت “أرامكو السعودية” حددت النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال سعودي و29 ريالاً للسهم، فيما أغلق سعر سهم الشركة بنهاية جلسة تداول اليوم عند 28.30 ريال للسهم.

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وسيتم تحديد العدد والنسبة النهائية لأسهم الطرح التي تم تخصيصها للفئات المشاركة بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر وبعد الإعلان عن سعر الطرح النهائي.

ومن المقرر الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد غدًا الجمعة.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها لفئة المكتبيين الأفراد 154.5 مليون سهم طرح تمثل 10% من أسهم الطرح، باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة 100 ألف سهم من أسهم الطرح بناء على نطاق سعر الطرح الذي يتراوح بين 26.7 ريال و29 ريالاً لكل سهم، ولا يوجد حد أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب بها من قبل المؤسسة المكتتبة.

ويتمثل الطرح العام الثانوي في طرح 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المُصدرة.

وتم تعيين كل من البنك السعودي الأول “ساب”، ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي، كجهات مستلمة.