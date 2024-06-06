فهد بن نافل يُعلن ترشحه لرئاسة نادي الهلال

أعلن فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن ترشحه لرئاسة النادي الأزرق خلال الفترة القادمة.

وكان يزيد أبو نيان، أعلن ترشحه لرئاسة نادي الهلال الفترة المقبلة، إذا لم يترشح فهد بن نافل، وفقًا لما صرح به عبر حسابه الرسمي عبر منصة أكس. طالع التفاصيل.

ونشر فهد بن نافل عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” كالتالي: “أعتز وزملائي أعضاء مؤسسة الهلال الرياضية غير الربحية الترشّح في الانتخابات الحالية؛ لنكون جزءًا فاعلًا بالمساهمة في الحراك الرياضي التاريخي الذي تحظى به المملكة بدعم من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله”.

وأختتم: “خدمة رياضة الوطن عبر الهلال شرف، آمل أن يقترن بتحقيق تطلعات وآمال كافة الجماهير العزيزة”.

وستنتهي فترة رئاسة فهد بن نافل في شهر يونيو الحالي، وكان قد تولى منصب رئاسة النادي في العام الماضي.

جدير بالذكر أن الهلال نجح في التتويج بثلاث بطولات وهم كأس الدرعية للسوبر السعودي، وبعدها حصد بطولة الدوري السعودي، وأخيرًا كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب النصر.