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6 يونيو 2024

مجموعة السعودية | منتخب الأردن يفوز على طاجيكستان بثلاثية نظيفة في تصفيات كأس العالم

رياضة
مجموعة السعودية | منتخب الأردن يفوز على طاجيكستان بثلاثية نظيفة في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب الأردن الفوز على نظيره طاجيكستان بثلاث أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

واستضاف ستاد عمان الدولي، أحداث مباراة الأردن وطاجيكستان في الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026.

ويقع منتخبا الأردن وطاجكيستان في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتي تضم كلا من السعودية وباكستان.

وسجل ثلاثية الأردن كلا من علي إياد علوان في الدقيقة 51، و محمود نايف المرضي في الدقيقة 69، إبراهيم سامي 90+4.

وحصد الأردن ثلاث نقاط جديدة في رصيده، ليصبح 10 نقاط محتلًا المركز الثاني للمجموعة السابعة، والتي يتصدرها المنتخب السعودي برصيد 13 نقطة، ويتواجد طاجيكستان بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل باكستان الترتيب بدون نقاط.

جدير بالذكر بأن الأخضر فاز على باكستان بثلاثية نظيفة سجلها كلا من فراس البريكان ومصعب الجوير، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس.

 

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