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فريق التحرير

7 يونيو 2024

القوات الأوكرانية تسقط 5 صواريخ و48 طائرة مسيرة في الهجوم الروسي الأخير

دوليات
القوات الأوكرانية تسقط 5 صواريخ و48 طائرة مسيرة في الهجوم الروسي الأخير القوات الروسية في أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني عن قيام قواته الجوية بإسقاط خمسة صواريخ ومعظم الطائرات المسيرة الروسية التي تم إطلاقها خلال الهجوم الليلي الذي استهدف تسع مناطق.

في تفاصيل الحادث، ذكر حاكم منطقة كييف أن القوات الروسية استخدمت طائرات مسيرة وصواريخ من طرازي KH-101 وKH-555، مما أدى إلى نشوب حريق في أحد المنشآت الصناعية، ولكن الخدمات الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق دون تسجيل إصابات.

حاكم خاركيف، أوليه سينيهوبوف، أفاد بأن الهجوم أسفر عن تحطم نوافذ في مبانٍ سكنية وتضرر بنية تحتية محلية تضمنت متجرًا ومكتب بريد.

فيما أعلن حاكم دنيبروبتروفسك عن تدمير ثلاث طائرات مسيرة فوق المنطقة، وأكد حاكم كيروفوهراد أنه لم تقع أضرار في منطقته بفضل جهود الجيش في إسقاط طائرة مسيرة.

من جانبه، أشار حاكم خميلنيتسكي إلى أن القوات الجوية نجحت في إسقاط 11 هدفًا دون وقوع أضرار، وفي منطقة أوديسا الجنوبية، سُجل إسقاط سبع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى ثلاث في منطقة خيرسون واثنتين في منطقة ميكولايف.

ميكولا كوليسنيك، نائب وزير الطاقة الأوكراني، أكد خلال تصريحاته التلفزيونية أن الهجوم لم يتسبب في أي أضرار بالبنية التحتية الأوكرانية للطاقة.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تزايد فيه استهداف روسيا للبنية التحتية الأوكرانية للطاقة خلال الربيع، الأمر الذي أثر على قدرة البلاد على توليد الكهرباء وتسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في أنحاء متفرقة من البلاد.

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