تركي آل الشيخ يُعلن تطوير ملعب المملكة أرينا

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تطوير ملعب المملكة أرينا، وزيادة سعته إلى 26700 مقعد للجماهير.

وأشار تركي آل الشيخ بأنه سيتم تنفيذ تقنية سعودية خالصة ولأول مرة في الملاعب في العالم سيتم استخدامها واستحداثها في الملعب اللي هي عبارة عن أعمدة مزروعة تحت أرضية الملعب (Smart sustainable pitch technology ) تخرج لتغطية الارضية بألواح المنيوم مزودة بتقنية الاضاءة الزراعية والتغذية والتهوية دون التأثير على أرضية الملعب مما يسمح لنا بتدوير المنشأة خلال 48 ساعة بدل 10 أيام.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة”أكس” كالتالي: “الحمدلله في هذا العهد المبارك بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤية حفظه الله، هذا التطوير جاهزين ننفذه الآن سعة الملعب 18800 مقعد وحوالي 1200 مقعد زيادة تكون للتصوير واللوجستك فغير مستفاد منها من الجمهور”.

وتابع: “الآن مع التطوير سنصل إلى 26700 مقعد جاهزًا للجمهور للمشاهدة بأعلى جودة، بجانب إضافة عدد 14 بوكس VIP في الجهة المقابلة”.

وأوضح: “غير صحيح أن إيجار الملعب 40 مليون، صحيح إننا نحصل 40 مليون لكن الهلال يدفع منها 15 فقط وسمو الأمير الوليد بن طلال متكفل بـ 25 مليون لحقوق تسمية المنشأة ب Kingdom Arena، وزاد دخل الهلال بعد الملعب عن دخله السابق بشراكة ناجحة معنا في موسم الرياض وتقويم الرياض”.

وأكد: “سيكون هناك تقنية سعودية خالصة ولأول مرة في الملاعب في العالم سيتم استخدامها واستحداثها في الملعب اللي هي عبارة عن أعمدة مزروعة تحت أرضية الملعب (Smart sustainable pitch technology )، تخرج لتغطية الأرضية بألواح المنيوم مزودة بتقنية الإضاءة الزراعية والتغذية والتهوية دون التأثير على أرضية الملعب مما يسمح لنا بتدوير المنشأة خلال 48 ساعة بدل 10 أيام ليسهل لنا وللهلال الاستخدام بأقل تعارض ممكن”.

وواصل: “وسيتم تسجيل براءة الأختراع لدى الاتحادات الدولية لكرة القدم، وأيضا تطوير للإضاءة وغرف الملابس وغرفة المؤتمرات وغرفة فحص المنشطات والعيادات الطبية واللاونجات المخصصة للجمهور، على أن يتكفل موسم الرياض ب 50% من تكاليف التطوير مقابل رعاية بتسمية المدرج بمدرج موسم الرياض لمدة 3 سنوات”.

وأختتم: “التطوير يعتبر نقلة نوعية للمنشآت الترفيهية في المملكة ونقلة في علاقة موسم الرياض بنادي الهلال، نتمنى كموسم الرياض وتقويم الرياض أن نحوز على رضاكم ونستمتع بليالي وأحداث رياضية وترفيهية في هذه المنشأة العملاقة، وجاهزين نسلم خلال 90 يوم من تعميد نادي الهلال لهذا التطوير”.