موعد قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس الملك

تحدد موعد قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ونجح الهلال في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب غريمه التقليدي النصر، بركلات الترجيح 5/4.

ونشر الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأن يوم الأربعاء القادم سيكون موعدًا لقرعة دور الـ 32 من بطولة كأس الملك، وستقام في تمام 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويعد نادي الهلال ثاني أكثر الأندية تتويجًا ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بواقع 11 لقبًا، فيما يعتلي الأهلي صدارة الترتيب بواقع 13 لقبًا.