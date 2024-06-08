صاحب “شروق الأرض”.. وفاة رائد الفضاء وليام أندرس في حادث تحطم طائرة

توفي رائد الفضاء المتقاعد وليام أندرس، في حادث تحطّم طائرة صغيرة في ولاية واشنطن عن عمر يناهز 90 عاما.

وكان وليام أندرس، يقود الطائرة بمفرده عندما سقطت قبالة ساحل جزيرة جونز، وهي جزء من أرخبيل جزر سان خوان شمالي سياتل، بين واشنطن وجزيرة فانكوفر في كولومبيا البريطانية.

وكان “أندرس” أحد أول ثلاثة أشخاص داروا حول القمر، والتقط صورة “شروق الأرض” الشهيرة خلال مهمة “أبولو 8” التابعة لإدارة الطيران والفضاء “ناسا” عام 1968.

وتعد صورة “شروق الأرض” أول صورة ملونة لكوكب الأرض من الفضاء، وواحدة من أهم الصور في التاريخ الحديث لتغييرها الطريقة التي ينظر بها البشر إلى الأرض.