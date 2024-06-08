سبورتنج لشبوبة سيواجه الهلال أو النصر في مباراة ودية

كشفت صحيفة برتغالية عن احتمالية إقامة مباراة ودية تجمع بين سبورتنج لشبونة مع الهلال أو النصر خلال الفترة القادمة.

ووفقًا لموقع MaisFutebol البرتغالية فأن من ‏المحتمل أن تكون هناك مباراة ودية بين سبورتنج لشبونه ضد منافس من المملكة العربية السعودية، يمكن أن يكون الهلال بقيادة خورخي جيسوس ونيمار.

وأشار الموقع إلى أنه في الساعات القليلة الماضية، ظهر النصر بقيادة كريستيانو رونالدو كاحتمال قوي لمواجهته، الذي سيقضي فترة الإعداد للموسم الجديد في الغارف، كما حدث العام الماضي.

ومن المقرر أن يخوض الهلال معسكر إعدادي في النمسا وموعد المغادرة سيكون في 15 يوليو، على أن يكون ختام المعسكر يوم 3 أغسطس.

فيما فاز الهلال ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح 5/4، أمام غريمه التقليدي النصر، لتكون البطولة الثالثة التي يحصدها الزعيم في الموسم المنقضي، بعدما تُوج بلقب الدوري السعودي، وكأس الدرعية للسوبر السعودي.