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8 يونيو 2024

بالأسماء.. رونالدو يطلب من النصر التعاقد مع 6 نجوم في الصيف

رياضة
بالأسماء.. رونالدو يطلب من النصر التعاقد مع 6 نجوم في الصيف

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، في جلب 6 لاعبين للفريق العالمي استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لموقع Fichajes الإسباني فأن رونالدو يرغب في ضم زملائه السابقين إلى النصر، مثل ناتشو فرنانديز لاعب ريال مدريد، أو كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد.

وأوضح بأن بيبي لاعب بورتو البرتغالي الذي أصبح رحيله عن بورتو معروفًا هذه الأيام، بالإضافة إلى إيمرسون رويال لاعب توتنهام، وحارس ليفربول أليسون بيكر وأخيرًا إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن النصر خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال بركلات الترجيح 5/4، لتكون البطولة الثالثة التي يحصدها الزعيم في الموسم المنقضي، بعدما تُوج بلقب الدوري السعودي، وكأس الدرعية للسوبر السعودي.

 

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