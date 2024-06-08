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8 يونيو 2024

نجما الهلال يقود صربيا للفوز على السويد

رياضة
نجما الهلال يقود صربيا للفوز على السويد

فاز منتخب صربيا على مضيفه السويد بنتيجة 3-0 في مباراة ودية مساء اليوم السبت.

 

ووقع نجما الهلال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش على هدفين في الدقيقتين 18 و60، وأضاف دوشان تاديتش الهدف الثالث في الدقيقة 70.

 

واختتم المنتخب الصربي بهذه البروفة الودية استعداده للمشاركة في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024 التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في ألمانيا.

 

وكان منتخب صربيا خسر مباراته الودية الأولى هذا الشهر أمام النمسا بنتيجة 2/1 يوم الثلاثاء الماضي.

 

ويفتتح منتخب صربيا مشواره في المجموعة الثالثة لبطولة يورو 2024 بمواجهة قوية ضد إنجلترا يوم 16 يونيو/حزيران الجاري ثم يواجه سلوفينيا والدنمارك يومي 20 و25 في الجولتين الثانية والثالثة.

 

أما منتخب السويد الغائب عن بطولة يورو 2024 فيستعد للمشاركة في بطولة دوري أمم أوروبا التي ستنطلق في سبتمبر/أيلول المقبل، حيث يلعب في المجموعة الأولى بالمستوى الثالث التي تضم أذربيجان وإستونيا وسلوفاكيا.

 

 

 

 

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