عمرو دياب يحرر محضرا ضد شاب صفعه: ليس مدعوا للحفل

حرر عمرو دياب محضراً لدى الشرطة ضد شاب كان قد صفعه المغني المصري في حفل زفاف، ما أثار موجة غضب وانتقادات ضد النجم الملقب بين جمهوره بالهضبة.

ووفق صحف محلية، حرر دياب محضراً ضد الشاب لأنه “جذبه من ظهره ووضع الهاتف في وجهه محاولاً التقاط صورة سيلفي معه بالإجبار وبشكل غير لائق”.

وقال المغني المصري لرجال الشرطة إنه يرحب دوما بأي معجب يريد التقاط صورة معه ولا يصد أحداً، لافتاً إلى أن الشاب صاحب الواقعة الأخيرة لم يكن مدعوا للحفل ويفعل الأمر نفسه مع جميع الفنانين.

وأضاف دياب أن أهل العروسين أوضحا أن الشاب ليس من المدعوين، وكان قد جذب الفنان محمد رمضان بالطريقة نفسها في نفس المناسبة.

وأشار إلى أنه وجد تطفلاً شديداً من هذا الشاب، الذي طلب الصورة أكثر من أربع مرات ولم يمنعه، لكنه فوجئ به يجذبه بشكل غريب، لدرجة أن ظن أن الشاب يحاول الاعتداء عليه فما كان منه إلا أن دفعه للتصرف الذي بدر منه أمام الجميع.

وأشار إلى أنه بعد أن عرف بأنه معجب حاول التواصل معه وإنهاء الموقف، غير إن الشاب رفض ذلك.