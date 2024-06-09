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فريق التحرير

9 يونيو 2024

“الزكاة والضريبة” تنفذ أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية خلال مايو

محليات
“الزكاة والضريبة” تنفذ أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية خلال مايو

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، عن تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر مايو الماضي، وذلك على الأسواق والمحال التجارية في مختلف المناطق والمدن.

ونفذت الفرق الرقابية والتفتيشية لدى الهيئة بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، حيث شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والتبغ، والأسواق، والذهب.

وأوضحت الهيئة، أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات: عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية، وعدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، بالإضافة إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.

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