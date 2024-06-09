تحذيرات من تناول الأطفال للمكرونة.. سبب شائع للحروق الشديدة

أصدرت سارة هانستيد، التي تدير صفحة السلامة CPR Kids تحذيرا في الوقت المناسب بشأن سلامة الأطفال عند تناول وجبة المكرونة سريعة التحضير.

وقالت هانستيد: “تعد المعكرونة وجبة خفيفة شائعة، خاصة في الأشهر الباردة، لكن هل تعلم أنها أيضا سبب شائع للحروق الشديدة لدى الأطفال الصغار والمراهقين.. لقد أصيب الصغار بحروق خطيرة إما بسبب سحب وعاء تبريد المعكرونة فوق أنفسهم أو سكبها أثناء تناولها”.

وكان العديد من الخبراء في مستشفى الأطفال في ويستميد (CHW) في سيدني، أصدروا تحذيرا مماثلا، وسط تزايد عدد الأطفال الذين يعانون من حروق شديدة من المكرونة سريعة التحضير خلال العطلات المدرسية.

وأوضح المستشفى أن الإصابات الأكثر شيوعا كانت حروقا في الفخذين أو المنطقة التناسلية، ناجمة عن سكب الأطفال للسائل المغلي عن طريق الخطأ على أنفسهم أثناء تناول الطعام.