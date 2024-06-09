كاسترو يرغب في رحيل مدافع الفريق

يرغب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفريق النصر، في الاستغناء عن لاعب الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن كاسترو لا يرغب في استمرار الإسباني إيميريك لابورت مع النصر، ضمن صفوف الفريق.

وأكدت الرياضية بأن لابورت يحصل على مبلغ 15 مليون دولار سنويًا، بخلاف امتيازات مالية أخرى مبرمة بين الطرفين في العقد.

وأوضحت الرياضية بأن نادي النصر سينتظر العروض المقدَّمة للمدافع الإسباني، الذي سيشارك بعد عشرة أيام مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وكان لابورت انضم لصفوف النصر في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى عام 2026.

وأنهى النصر موسمه في بطولة الدوري السعودي وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الهلال والذي يعتلي الصدارة وحصد لقب البطولة للمرة التاسعة عشر في تاريخه.