لإشراك القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية طويلة الأجل.. المياه الوطنية تبرم عقدًا لمدة 15 عامًا مع شركة أقواس الإسبانية لصيانة محطتين بيئتين في الطائف بأكثر من 555 مليون ريال

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

10 يونيو 2024

لإشراك القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية طويلة الأجل.. المياه الوطنية تبرم عقدًا لمدة 15 عامًا مع شركة أقواس الإسبانية لصيانة محطتين بيئتين في الطائف بأكثر من 555 مليون ريال

اقتصاد
لإشراك القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية طويلة الأجل.. المياه الوطنية تبرم عقدًا لمدة 15 عامًا مع شركة أقواس الإسبانية لصيانة محطتين بيئتين في الطائف بأكثر من 555 مليون ريال

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الإثنين، إبرامها عقدًا طويل الأجل مع شركة (أقواس دي فالنسيا) الإسبانية لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في محافظة الطائف لمدة 15 عامًا، وذلك بناء على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تُعنى باستقطاب القطاع الخاص للمشاركة في الفرص الاستثمارية لتأهيل أصول الشركة الاستراتيجية القائمة، وصيانتها وتشغيلها لتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه، كجزء من نموذج مبتكر من الاتفاقيات الاستثمارية.

وقعّ العقد الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، وسيفيرينو راموس المدير العام لشركة أقواس دي فالنسيا الإسبانية، وذلك في مقر شركة المياه الوطنية بمدينة بجدة بحضور كبار موظفي الجانبين.

وقالت شركة المياه: “إن قيمة العقد المبرم مع شركة “أقواس دي فالنسيا” تجاوزت 555 مليون ريال “ما يعادل 148 مليون دولار أمريكي”، بمستوى تعرفة يبلغ 0.67 ريال سعودي لكل متر مكعب أي حوالي 0.18 دولار أمريكي لكل متر مكعب”، مبينةً أن نطاق العقد يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطتين معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي في محافظة الطائف، بطاقة معالجة إجمالية قدرها 147 ألف متر مكعب في اليوم، مشيرةً إلى اكتمال توقيع 8 عقود ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل “LTOM” التي تأتي ضمن خطط الشركة الاستراتيجية لمحطات المعالجة البيئية القائمة.

وأوضحت أن برنامج التشغيل والصيانة طويل الأجل مستمرًا، إذ تعتزم طرح عقود 113 محطة معالجة بيئية قائمة، بطاقة إجمالية تبلغ 2,4 مليون متر مكعب يوميًا بداية من هذا العام 2024م، وتمثل فرصًا استثمارية للشركات العالمية والمحلية، مشيرةً إلى أن هذه الشراكات ستستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة 15 عامًا مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية.

وبينت الشركة أنها تستهدف من خلال هذه العقود دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، كجزء من نموذج مبتكر للاتفاقيات الاستثمارية لتشغيل الأصول الاستراتيجية القائمة، مع استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، مبينةً أن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه بالمملكة ستجذب رؤوس الأموال وفق شراكات مبتكرة تهتم بها الشركات المشغّلة في القطاع ضمن تحالفات محلية وعالمية.

تابعنا: