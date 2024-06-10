منذ منتصف ذو القعدة.. أكثر من 100 ألف ساعة تطوعية بالمسجد النبوي لخدمة ضيوف الرحمن

عززت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، من خلال إدارة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، جهودها في دعم العمل التطوعي لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة المنورة.

أعلنت الهيئة عن الفعاليات التطوعية الاجتماعية والإنسانية التي امتدت من منتصف شهر ذو القعدة وحتى الأيام الأولى من ذو الحجة، محققةً إجمالاً 50 فرصة تطوعية.

نوهت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، إلى مشاركة أكثر من 6000 متطوع ومتطوعة، قدموا إجمالي 100 ألف ساعة تطوعية، ما يمثل إسهامًا هائلًا في خدمة ضيوف الرحمن.

وتنوعت مجالات الخدمة التطوعية لتشمل الإرشاد المكاني، مساعدة الحجاج الذين يفقدون طريقهم، تنظيم حركة الحشود، تقديم المساندة الميدانية بمختلف اللغات، وتوزيع الوجبات الغذائية وعبوات ماء زمزم، إلى جانب متابعة الحالات الصحية للحجاج.