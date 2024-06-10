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فريق التحرير

11 يونيو 2024

هيئة النقل تُدشن مركز تحكم متنقل لمراقبة حركة الحجاج في موسم الحج

حج 2024
هيئة النقل تُدشن مركز تحكم متنقل لمراقبة حركة الحجاج في موسم الحج مركز تحكم متنقل لمراقبة حركة الحجاج

دشنت الهيئة العامة للنقل مركزًا متنقلاً للتحكم والمراقبة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز سلامة وراحة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1445هـ.

يتميز هذا المركز المتطور بقدرته على المتابعة اللحظية لحركة مركبات النقل العام داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك من خلال مستشعرات موزعة على كافة الطرق الرئيسية.

يتيح المركز للهيئة قياس الكثافة المرورية عبر المسارات المخصصة لتنقل الحجاج، مما يمكنها من توزيع القوى العاملة والمراقبين الميدانيين بكفاءة عالية وفقًا للاحتياجات الفعلية،  بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمركز إجراء فحص فوري للمركبات عبر كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة.

يُعد هذا المركز المتنقل، الذي تم تطويره بخبرات سعودية متخصصة وباستخدام أحدث التقنيات، منظومة تقنية متكاملة ترتبط بكافة الأنظمة ذات العلاقة.

ويهدف إلى دعم اتخاذ القرارات اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة والراحة لضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج.

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