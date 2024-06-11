إزالة 18 ألف متر مربع من المباني المهجورة بمحافظة الخبر

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

11 يونيو 2024

إزالة 18 ألف متر مربع من المباني المهجورة بمحافظة الخبر

محليات
إزالة 18 ألف متر مربع من المباني المهجورة بمحافظة الخبر

قامت أمانة المنطقة الشرقية، بإزالة 18 ألف متر مربع من المباني المهجورة، و1,020 مترًا طوليًا من الأسوار المتهالكة، وعددًا من الأحواش والاستراحات والمخيمات العشوائية والهناجر داخل الأحياء السكنية بمحافظة الخبر خلال شهر مايو الماضي.

اقرأ أيضًا: ضبط طن خضروات فاسدة في سوق الدمام المركزي

ونفذت الأمانة، عملية تطوير لـ15 مبنى، وتحسين واجهاتها، وذلك ضمن جهودها في إزالة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري.

وأشارت الأمانة، إلى مواصلة جهودها للعمل على تحسين المشهد الحضري بمحافظة الخبر، وحرصها على تحقيق أعلى المعايير الجمالية.

ودعت أمانة الشرقية، ملاك المباني الواقعة ضمن الشوارع المستهدفة إلى المسارعة بإصدار شهادة امتثال المباني.

يذكر أن الأمانة أصدرت خلال الأربعة أشهر الماضية أكثر من 1000 شهادة امتثال للمباني القديمة والجديدة.

تابعنا: