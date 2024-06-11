إزالة 18 ألف متر مربع من المباني المهجورة بمحافظة الخبر

قامت أمانة المنطقة الشرقية، بإزالة 18 ألف متر مربع من المباني المهجورة، و1,020 مترًا طوليًا من الأسوار المتهالكة، وعددًا من الأحواش والاستراحات والمخيمات العشوائية والهناجر داخل الأحياء السكنية بمحافظة الخبر خلال شهر مايو الماضي.

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ونفذت الأمانة، عملية تطوير لـ15 مبنى، وتحسين واجهاتها، وذلك ضمن جهودها في إزالة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري.

وأشارت الأمانة، إلى مواصلة جهودها للعمل على تحسين المشهد الحضري بمحافظة الخبر، وحرصها على تحقيق أعلى المعايير الجمالية.

ودعت أمانة الشرقية، ملاك المباني الواقعة ضمن الشوارع المستهدفة إلى المسارعة بإصدار شهادة امتثال المباني.

يذكر أن الأمانة أصدرت خلال الأربعة أشهر الماضية أكثر من 1000 شهادة امتثال للمباني القديمة والجديدة.