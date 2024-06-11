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11 يونيو 2024

“التجارة” تستدعي 304 سيارات فورد Transit لخلل في تشحيم المحور الخلفي

اقتصاد
“التجارة” تستدعي 304 سيارات فورد Transit لخلل في تشحيم المحور الخلفي

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 304 سيارة من فورد Transit موديلات 2023 – 2024 .

وقالت الوزارة في بيان لها عبر منصة “إكس”، أن الإجراء جاء لخلل في تشحيم المحور الخلفي قد يؤدي الى انغلاق العجلات الخلفية أو انفصال عمود توجيه المركبة مما يزيد من احتمالية فقدان السيطرة على المركبة أو فقدان طاقة المحرك و خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة أصحاب هذه المركبات التواصل مع الوكيل المعتمد لديهم لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً، مع التشديد إلى أخذ هذا الاستدعاء بجدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرقات.

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