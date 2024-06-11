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فريق التحرير

11 يونيو 2024

ولي العهد يستقبل ولي عهد الكويت لدى وصوله جدة

محليات
ولي العهد يستقبل ولي عهد الكويت لدى وصوله جدة

وصل جدة اليوم الثلاثاء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما كان في استقبال ولي عهد دولة الكويت، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق)، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة محافظ جدة اللواء سليمان الطويرب.

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