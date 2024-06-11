السوق المالية توافق على طرح وحدات “صندوق جمعيات السقيا الوقفي” طرحًا عامًا

أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على طرح وحدات “صندوق جمعيات السقيا الوقفي” طرحًا عامًا من قبل “الراجحي المالية”.

كما حذرت الهيئة المستثمرين من اتخاذ قرار الاستثمار دون الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ودراسة محتواها بعناية، حيث قد ينطوي ذلك على مخاطر عالية.

وأكدت الهيئة على ضرورة أن يدرس المستثمرون الشروط والأحكام التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، وذلك لتقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة. وفي حال وجود صعوبة في فهم محتويات الشروط والأحكام، يفضل الرجوع إلى مدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وشددت الهيئة على أن موافقتها على طرح الصندوق لا تعني بالضرورة المصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث إن قرار الموافقة يعني فقط أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة السوق المالية لتنظيم وتطوير السوق المالية السعودية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين، مع التأكيد على أهمية اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ومدروسة.