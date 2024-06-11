ليفاندوفسكي يغيب عن بولندا في افتتاح اليورو للإصابة

أعلن الإتحاد البولندي لكرة القدم، في بيان رسمي عن غياب روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا أمام هولندا في الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل

قال الإتحاد البولندي في بيان له: “أصيب روبرت ليفاندوفسكي خلال لقاء تركيا في عضلة الفخذ، وسيغيب عن مباراة هولندا في الجولة الأولي من يورو 2024، نحن نبذل قصاري جهدنا حتي يتمكن روبرت من لعب المباراة الثانية ضد النمسا”

واضطر ليفاندوفسكى، نجم برشلونة الإسباني، لمغادرة مواجهة تركيا الودية، التي حسمها المنتخب البولندي، بهدفين مقابل هدف، بعد مرور نصف ساعة من اللقاء، بعد شعوره بعدم الراحة في العضلات.