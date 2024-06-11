التشكيل الرسمي للأخضر ضد الأردن

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبا الأخضى ضد الأردن التشكيل الرسمي للمباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويضم تشكيل الأخضر كل من:

“محمد العويس، ريان حامد – علي لاجامي – علي البليهي، سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، مختار علي، مصعب الجوير، محمد كنو، سالم الدوسري، فراس البريكان”.

ويضم تشكيل الأردن كل من:

يزيد أبو ليلى، احسان حداد، سالم العجالين، يزن العرب، عبد الله نصيب، محمود مرضي، نور الروابدة، نزار الرشدان، علي علوان، موسى التعمري، يزن النعيمات”.