“الجنادرية” أكثر الأحياء تداولاً بالبورصة العقارية اليوم

شهدت البورصة العقارية اليوم الأربعاء، 941 صفقة بقيمة تجاوزت الـ 905 مليون ريال، لمساحة متداولة بلغت أكثر من 562577 مترمربع.

وسجل أعلى سعر للمتر عبر البورصة العقارية اليوم الأربعاء، 23375 ريال، فيما كان متوسط سعر المتر 1609 ريالاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدر حي الجنادرية في الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية بالبورصة العقارية اليوم الأربعاء، بقيمة صفقات وصلت إلى أكثر من 21.5 مليون ريال، يليه حي النرجس بالرياض بقيمة تخطت الـ 18.5 مليون ريال.

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وضمت القائمة حي طويق بالرياض بقيمة صفقات بلغت أكثر من 14.5 مليون ريال، ثم حي المنصورة بخميس مشيط بأكثر من 13.8 مليون ريال، يليه حي الوسام في الرياض بقيمة تجاوزت 10.5 مليون ريال.