وكالة الطاقة الدولية: الطلب العالمي على النفط سيصل إلى ذروته بحلول 2029

أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء أن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى ذروته بحلول العام 2029، ليبدأ بعدها في الانكماش.

وفقًا لما أوردته وكالة “رويترز”، أشارت الوكالة إلى أن هذا التغير سينجم عن فائض كبير في المعروض مقارنة بالطلب بنهاية العقد الحالي.

وبحسب التقرير السنوي للنفط الصادر عن الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، من المتوقع أن تشهد السوق النفطية ارتفاعاً في المعروض ليصل إلى حوالي 114 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، بما يزيد بثمانية ملايين برميل يومياً عن الطلب المنتظر.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط ذروته عند 105.6 مليون برميل يومياً في عام 2029، لكنه سيشهد تراجعاً طفيفاً في العام التالي نظراً لتزايد الإقبال على السيارات الكهربائية، تحسن الكفاءة في استهلاك الطاقة، والاتجاه المتنامي نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة على حساب الوقود الأحفوري.

كما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى خفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام 2024 بمقدار 100 ألف برميل يومياً ليصبح 960 ألف برميل يومياً، معللة ذلك بتباطؤ الاستهلاك في الدول المتقدمة.

وتوقعت الوكالة أن يقتصر نمو الطلب على مليون برميل يومياً في العام 2025، مدفوعاً بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والانتقال التدريجي نحو الطاقة النظيفة.