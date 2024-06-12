أغلبهم من الجنسية الهندية.. ارتفاع ضحايا حريق المنقف إلى 49 وفاة وسط تحقيقات موسعة

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

12 يونيو 2024

أغلبهم من الجنسية الهندية.. ارتفاع ضحايا حريق المنقف إلى 49 وفاة وسط تحقيقات موسعة

دوليات
أغلبهم من الجنسية الهندية.. ارتفاع ضحايا حريق المنقف إلى 49 وفاة وسط تحقيقات موسعة

شهدت الكويت فاجعة مروعة في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، حيث اندلع حريق هائل في مبنى عمالي بمنطقة المنقف جنوب العاصمة.

وفقًا لآخر إعلان من وزارة الداخلية الكويتية، أسفر الحادث عن وفاة 49 شخصًا، ونقل 43 إصابة تم توزيعها على عدة مستشفيات لتقديم العلاج اللازم.

أمير الكويت يوجه بالتحقيق

وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المسؤولين بالتحقيق الفوري في أسباب الحريق ومحاسبة المتسببين فيه، وذلك لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل، كما بعث ببرقيات تعزية لأسر الضحايا، معربًا عن خالص مواساته.

تفاصيل الحريق وعمليات الإنقاذ

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإنقاذ عدد كبير من السكان الذين كانوا محاصرين داخل المبنى المكون من ستة طوابق.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن غالبية الضحايا من الجالية الهندية، وتوفي معظمهم نتيجة الاختناق أثناء نومهم.

وأعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية أنها سيطرت على حريق عمارة المنقف، مشيرة إلى إنقاذ عدد كبير من سكان العمارة الذين كانوا محتجزين فيها وقد أسفر الحريق عن عدد من الوفيات وعدد من الإصابات وتم تسليم الموقع إلى الجهات المختصة.

إجراءات عقابية وإدارية

أمر وزير الداخلية الكويتي بتوقيف مسؤول الشركة المالكة للمبنى، وعدم إطلاق سراحه إلا بأمر شخصي من الوزير، لحين الانتهاء من التحقيق ومعرفة مدى مسؤوليته عما جرى.

كما أعلن مدير عام بلدية الكويت عن إحالة قيادات فرع بلدية محافظة الأحمدي إلى التحقيق وإيقافهم عن العمل بسبب الحريق، لحين الانتهاء من التحقيقات الموسعة في الحادثة.

تداعيات الحريق

أعرب وزير خارجية الهند عن صدمته الشديدة إزاء الحريق، وقدمت الكويت تعازيها لأسر الضحايا وتعمل على تقديم الدعم اللازم للمصابين وعائلاتهم.

لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحريق وتحديد المسؤوليات، وسط حالة من الحزن والأسى في الكويت على ضحايا هذه الفاجعة الأليمة.

ومن جانبه، قال وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار في تصريح صحفي إنه يشعر بصدمة شديدة لخبر حادثة حريق المنقف في الكويت.

شهود عيان

وأكد أحد الناجين من الحريق أنه استيقظ لصلاة الفجر، مما جعله ينتبه للحريق مبكرًا، على عكس معظم السكان الذين كانوا نائمين، مؤكدًا إن استيقاظه لصلاة الفجر جعله منتبها لحظة اندلاع الحريق على عكس معظم سكان العمارة الذين كانوا نائمين.

وأضاف الشخص خلال ظهوره في مقطع فيديو، إن بعض السكان قفز من شرفات العمارة، والبعض نزل من على السلم ولكن الدخان الكثيف منع وصول الأكسجين لهم.

وتابع أنه لم يستطيع النزول من غرفته في الدور الرابع، إلا بعد وصول الدفاع المدني والسيطرة على الحرائق في الأدوار السفلية.

واختتم حديثه: “كنت أرى جثة متفحمة كلما نزلت طابقا للأسفل بعد إطفاء الحريق، وإخلاء العمارة من السكان”.

تابعنا: