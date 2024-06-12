“فرحانة فرحانة”.. أكبر حاجة جزائرية تمازح أسرتها في اتصال هاتفي: لن أعود

أعربت الحاجة الجزائرية سارهودا ستيتي، أكبر الحجاج سنًا في موسم الحج الحالي، عن سعادتها البالغة لوجودها بالأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج.

وطمأنت الحاجة البالغة من العمر 130 عامًا، أسرتها عبر اتصال هاتفي على صحتها قائلة: بصحة جيدة.. والسعودية شايليني فوق رؤوسهم وفرحانة والحمد لله”.

وواصلت مازحة: “هقعد هنا خلاص في السعودية وما هرجع”، وأضافت: “فرحانة فرحانة بالسعودية.. خلوني ضيفة عندهم واستقبلوني استقبالا حارا”.

واحتفت الخطوط السعودية، أمس الثلاثاء، بوصول الحاجة الجزائرية، وأثنت على الحاجة سارهودا وعزيمتها القوية، مُقدمة لها باقة عقدا من الورود تعبيرًا عن التقدير والاحترام.

وأعربت الحاجة سارهودا عن سعادتها الغامرة بوصولها إلى مكة المكرمة، مُرددة دعوات مباركة للمملكة العربية السعودية وشعبها، قائلة: “الله يحمي السعودية ويحمي أولادها”.