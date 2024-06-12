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فريق التحرير

12 يونيو 2024

ميزات جديدة في ساعات “جوجل” الذكية.. تكتشف الحوادث وتتصل بالطوارئ

منوعات
ميزات جديدة في ساعات “جوجل” الذكية.. تكتشف الحوادث وتتصل بالطوارئ

أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا لمجموعة ساعاتها الذكية Pixel Watch، يتضمن مزايا أمان جديدة ومحسّنة، مع التصحيح الأمني لشهر يونيو 2024.

وتحصل ساعة Pixel Watch 2 على ميزة اكتشاف حوادث السيارات، بينما تحصل كلتا ساعتي Pixel Watch على ميزة اكتشاف السقوط المحسّنة.

وتعمل ميزة اكتشاف حوادث السيارات على رصد الحوادث الخطيرة وإرسال رسالة إلى المستخدم للتأكد من سلامته.

وإذا لم يستجب المستخدم، تتصل الساعة تلقائيًا بخدمات الطوارئ وتُرسل موقعه إلى جهات الاتصال المخصصة لحالات الطوارئ.

كما تمّ تحسين ميزة اكتشاف السقوط للتمييز بين السقوط الشديد أثناء المشي والسقوط من دراجة هوائية.

وتشمل التحديثات أيضًا إضافة خدمة PayPal إلى محفظة Google Wallet على جميع ساعات Pixel Watch، بالإضافة إلى تطبيق Google Home  المجدد على جميع ساعات Wear OS 3.

مع ذلك، يجب التنبه إلى أن بعض الميزات مثل اكتشاف حوادث السيارات تتطلب موقعًا ممكّنًا أو خدمة LTE أو اتصال بالإنترنت عبر الهاتف.

وتُعدّ هذه التحديثات خطوة مهمة من جوجل لتعزيز أمان ساعات Pixel Watch الذكية، مما يجعلها خيارًا أكثر جاذبية للمستخدمين الذين يبحثون عن ساعة ذكية تُقدم ميزات أمان متقدمة.

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