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فريق التحرير

12 يونيو 2024

“أبل” تحتفظ بتاجها للعام الثالث على التوالي كأكثر العلامات التجارية قيمة في العالم

منوعات
“أبل” تحتفظ بتاجها للعام الثالث على التوالي كأكثر العلامات التجارية قيمة في العالم

أصبحت أبل العلامة التجارية الأولى التي تتجاوز قيمة علامتها التجارية تريليون دولار، بزيادة قدرها 15٪ عن العام الماضي، في حين أن شركة تصنيع الرقائق “إنفيديا”، تضاعفت قيمتها ثلاث مرات تقريبًا، حسبما أظهر التصنيف العالمي الصادر عن Kantar’s BrandZ يوم الأربعاء، وفقاً لرويترز.

واحتفظت الشركة المصنعة لهواتف آيفون بتاجها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم للعام الثالث على التوالي في 2024، تليها شركة ألفابت التابعة لشركة جوجل بقيمة 753 مليار دولار ومايكروسوفت بقيمة 713 مليار دولار.

مع القيمة السوقية البالغة 3.18 تريليون دولار، تتفوق شركة Apple على شركة Nvidia  القوية لرقائق الذكاء الاصطناعي بقيمة 2.97 تريليون دولار، وذلك بفضل موجة من الحماس للذكاء الاصطناعي وازدهار الطلب على الرقائق، دخلت Nvidia  لأول مرة في قائمة Kantar لأفضل 10 علامات تجارية قيمة في العالم.

وقال دان آيفز، المحلل في شركة Wedbush Securities: “إن شركة Nvidia، أصبحت الآن علامة تجارية منزلية، لأن رقائق GPU الخاصة بها هي الذهب والنفط الجديد في عالم التكنولوجيا”.

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