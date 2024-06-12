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13 يونيو 2024

طائرة بدون طيار تراقب تدريبات منتخب المجر قبل مواجهة ألمانيا

رياضة
طائرة بدون طيار تراقب تدريبات منتخب المجر قبل مواجهة ألمانيا

أربكت طائرة بدون طيار منتخب المجر في مران خاضه اليوم الأربعاء استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام ألمانيا البلد المضيف لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” المقرر إقامتها بعد غد الجمعة وتستمر حتى 14 يوليو القادم.

وطافت طائرة بدون طيار أثناء تدريبات منتخب المجر ما تسبب في حالة ارتباك، قبل أن تؤكد الشرطة الألمانية المكلفة بتأمين استعدادات منافس افتتاح يورو 2024 أنها جاءت لأغراض أمنية وسط تواجد أكثر من 600 مشجع من أنصار الفريق لمتابعة التدريبات.

ورصدت صحيفة “بيلد” الألمانية تدريبات منتخب المجر، وأشارت الى أن 20 ضابطًا من الشرطة قاموا بتأمين المران وسط تواجد أكثر من 600 مشجع لفريق المجري قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات المسابقة القارية العريقة.

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