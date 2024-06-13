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فريق التحرير

13 يونيو 2024

قطار المشاعر المقدسة ينطلق في رحلته الأولى لخدمة ضيوف الرحمن

حج 2024
قطار المشاعر المقدسة ينطلق في رحلته الأولى لخدمة ضيوف الرحمن

انطلق فجر اليوم قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلاته لموسم الحج لعام 1445هـ، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، عبر محطاته التسع المنتشرة في هذه المناطق.

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي التي استمرت لأكثر من 90 يومًا، تم خلالها التأكد من جاهزية القطارات البالغ عددها 17 قطارًا.

وشملت هذه المرحلة إجراء عمليات صيانة شاملة للقطارات وتطوير الأنظمة المستخدمة في القطارات والمحطات، بالإضافة إلى أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة مركز التشغيل والتحكم.

كما أعلنت “سار” عن تعاقدها مع أكثر من 7,500 موظف موسمي يتحدثون لغات مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والتركية والإندونيسية والنيجيرية، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم.

يذكر أن قطار المشاعر المقدسة دخل الخدمة في عام 2010م، وانتقل تشغيله إلى “سار” بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 538 لعام 2019م، الذي يقضي بإسناد عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الخطوط الحديدية السعودية.

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