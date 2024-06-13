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13 يونيو 2024

كاف يُعلن موعد إجراء قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

رياضة
كاف يُعلن موعد إجراء قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن موعد قرعة التصفيات المؤهلة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، اليوم الخميس.

بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ستقام في المغرب، والتي حسمه لقبها الأخير منتخب كوت ديفوار للمرة الثالثة في تاريخه.

وأكد كاف عبر موقعه الرسمي بأن قرعة تصفيات أمم أفريقيا ستقام يوم الخميس الموافق 4 يوليو المقبل، في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات في سبتمبر 2024 لتحديد أول 24 دولة ستتنافس على أكبر حدث في أفريقيا، كأس الأمم الأفريقية في المغرب عام 2025.

وأوضح كاف بأنه سيتم تقسيم 48 دولة، بما في ذلك الفائزون الأربعة من الدور التمهيدي (تشاد، إيسواتيني، ليبيريا وجنوب السودان) إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق للتنافس على أماكن في النهائيات.

وستكون التصفيات بين كلا من المنتخبات، الجزائر وأنجولا وبنين وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون والرأس الأخضر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية، إيسواتيني وإثيوبيا.

وتشمل الدول الأخرى الجابون، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وليسوتو، وليبيريا، وليبيا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، وموزمبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيراليون. وجنوب أفريقيا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وتوغو وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.

 

 

 

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