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فريق التحرير

13 يونيو 2024

بدء التسجيل العقاري في 6 أحياء بالمدينة المنورة اعتباراً من 30 يونيو

محليات
بدء التسجيل العقاري في 6 أحياء بالمدينة المنورة اعتباراً من 30 يونيو

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء التسجيل لـ 4.774 قطعة عقارية في ستة أحياء بالمدينة المنورة ابتداءً من 30 يونيو 2024م الموافق 24 ذو الحجة 1445هـ، وحتى نهاية يوم 3 أكتوبر 2024م الموافق 30 ربيع الأول 1446هـ.

وأوضحت أنَّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية: “جزء من حي الملك فهد، جزء من حي العاقول، جزء من حي جماء أم خالد، حي سكة الحديد، جزء من حي الخضراء، جزء من حي ابيار الماشي)، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونيةhttps://rer.sa/rer-services-ar/  أو عن طريق مراكز الخدمة، مبيَّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

وتدعو الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة او عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار الى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

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