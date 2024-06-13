لرفع كفاءة وجودة الخدمات.. هيئة النقل: تحرير 1000 مخالفة بمكة والمدينة

أجرت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، خلال اليوم الثالث من ذي الحجة أكثر من 9 آلاف عملية فحص رقابية لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة،

ورصدت الهيئة خلال حملاتها أكثر من ألف مخالفة محررة وأكثر من 170 مخالفة رصد آلي، وبمعدل امتثال بلغ 92%.

وتنوعت هذهِ المخالفاتُ طبقاً لحالة المخالفة، كتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، تشغيل سائق بدون الحصول على بطاقة سائق، وعدم الالتزام السائق بالزي المعتمد للهيئة إضافة ً عدم وجود وثيقة نقل للبضائع.

وأوضحت الهيئةُ أن ذلك يأتي ضمن مشاركتها في موسم الحج هذا العام؛ وبهدف ضمان تقديم خِدْمَاتِ النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان، بما يضمنُ الإسهام في رفع مستوى كفاءة وجودة الخِدْمَاتِ لضيوف الرحمن في أثناء تأديتهم مناسكَ الحج، وضمان استمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.

وتواصلُ الهيئةُ مَهَامَّهَا في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة والرصد خلال موسم الحج؛ وذلك لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة السبل كافة لكل ما يتعلقُ بتنقلهم بشكلٍ آمنٍ ومُيَسَّرٍ.

كما تحرص الهيئة على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع البريد وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها: 19929 لجميع المستفيدين.