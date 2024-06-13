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13 يونيو 2024

500 حاج.. وصول الدفعة الثانية من حجاج غزة إلى مكة المكرمة

حج 2024
500 حاج.. وصول الدفعة الثانية من حجاج غزة إلى مكة المكرمة

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صباح اليوم، ضيوف خادم الحرمين الشريفين من فلسطين وعددهم 500 حاج وحاجة، ليصل عدد من تمّ وصولهم حتى الآن 1000 حاج من فلسطين.

وصدرت التوجيهات الكريمة باستضافتهم ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج لعام 1445هـ، وسط الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة التي عملت على تجهيز وإعداد جميع الإمكانات، لتوفير أفضل الخدمات لهم لحظة وصولهم لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حتى وصولهم لمقر استضافتهم بمكة المكرمة.

وقدّم الضيوف شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية على اهتمامها بالقضية الفلسطينية وعلى تمكينهم من أداء مناسك الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام وما يجدونه من تسهيلات على أعلى المستويات، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه وأن يجزيهم خير الجزاء على خدمتهم الإسلام والمسلمين.

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة يستضيف هذا العام 3322 حاجّاً وحاجة من 88 دولة من مختلف دول العالم الذين بدأوا في الوصول لمقار الاستضافة بمكة المكرمة منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ.

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