قرار محمد صلاح الأخير من عرض الاتحاد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم المصري محمد صلاح، سيبقى مع فريقه ليفربول في الموسم المقبل، على الرغم من تلقيه عروضا مغرية من جانب نادي الاتحاد للانضمام إليه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد ديفيد أورنستن الصحفي في صحيفة “ذا أتلتيك”، أن محمد صلاح، لا ينوي مغادرة ليفربول خلال الصيف الحالي، وأنه سيخوض موسمه الأخير في عقده مع الريدز، والذي ينتهي في صيف عام 2025.

ويستعد محمد صلاح لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد مع ليفربول، والذي من المتوقع أن يبدأ خلال شهر يوليو المقبل، تحت قيادة المدير الفني الجديد الهولندي أرني سلوت.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى قيام نادي اتحاد جدة بتقديم عرضاً بقيمة 175 مليون يورو، لضم محمد صلاح من ليفربول خلال الصيف الحالي.