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فريق التحرير

14 يونيو 2024

دراسة تحذر من بديل السكر: خطر على مرضى القلب

منوعات
دراسة تحذر من بديل السكر: خطر على مرضى القلب

حذرت مجلة القلب الأوروبية من خطورة بديل السكر المعروف باسم “الزيليتول” على الصحة لدى مرضى القلب والأوعية الدموية؛ حيث إنه يرفع لديهم خطر الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية أو الوفاة في أسوأ الحالات.

وتستند المجلة في ذلك إلى دراسة أجراها فريق بقيادة اختصاصي أمراض القلب ماركو فيتكوفسكي بمستشفى شاريتيه في ألمانيا.

وفي إطار الدراسة، حدد الباحثون أولا تركيز مصل الزيليتول في دم أكثر من 3300 شخص زاروا العيادة لإجراء تشخيص لمرض القلب والأوعية الدموية المستقر. وتمت متابعة المشاركين لمدة ثلاث سنوات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص، الذين لديهم تركيزات عالية من الزيليتول في الدم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وحتى الموت.

وفي اختبارات مختلفة، وجد الباحثون أن الزيليتول يزيد من تفاعل الصفائح الدموية، ما يعزز تكوين جلطات الدم، وبالتالي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وعلى وجه التحديد، وجد الباحثون أن خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة يزداد بنسبة 57% مع ارتفاع مستويات الزيليتول في الدم.

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