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فريق التحرير

14 يونيو 2024

وزير الصحة ينعى وفاة عبد الله الحارثي: أخلص الرسالة

محليات
وزير الصحة ينعى وفاة عبد الله الحارثي: أخلص الرسالة

غيّب الموت عبد الله الحارثي، أحد منسوبي وزارة الصحة، أثناء أدائه لعمله في المشاعر المقدسة.

ونعاه وزير الصحة فهد الجلاجل عبر حسابه على منصة “إكس” قائلا: “تُوفي الزميل العزيز عبدالله عبدالكريم الحارثي – رحمه الله – وهو في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ضمن رحلة عطاء طويلة؛ أخلص فيها لرسالته وصنع خلالها عظيم الأثر في حياة الكثيرين.

وتابع: “غفر الله له ورحمه. صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه”.

عبدالله الحارثي هو مشرف المراكز الصحية بقطاع الجمرات ومن أبرز قيادات تجمع الطائف الصحي، إذ يعمل مديرا تنفيذيا مشارك لإدارة مراقبة المخزون.

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