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14 يونيو 2024

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح تحجب الرؤية على عدة مناطق

محليات
الأرصاد: أمطار رعدية ورياح تحجب الرؤية على عدة مناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، بريدة، الرياض والشرقية.

درجة الحرارة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 32، ونسبة الرطوبة 70، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 46 درجة مئوية، بينما الصغرى 33، ونسبة الرطوبة 25.

البحر الأحمر

الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، أما ارتفاع الموج فهو من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، أما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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