بقيمة 2306.89 دولار للأونصة.. الذهب يتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي بعد 4 أسابيع من الخسائر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات الآسيوية، وهي في طريقها نحو تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

يأتي ذلك بعد ظهور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة تشير إلى انخفاض معدلات الضغوط التضخمية وتعزز التفاؤل لدى المستثمرين لاحتمال تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي قريبًا.

وارتفع سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2306.89 دولار أمريكي للأوقية الواحدة. ويعد هذا الارتفاع هو الأكبر منذ بداية الأسبوع حيث ربح الذهب ما يقارب 0.5%.

فيما سجلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي زيادة بنفس النسبة تقريبًا لتصل إلى 2322.00 دولار أمريكي للأوقية الواحدة.

ومن ناحية أخرى، شهدت بقية المعادن النفيسة ارتفاعاً أيضاً. حيث ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 29.08 دولار أمريكي للأوقية الواحدة.

وكذلك صعد سعر البلاتين بنسبة 0.9% ليصل إلى 955.32 دولار أمريكي، وسعر البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 890.28 دولار أمريكي.