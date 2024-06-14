بقيمة 2306.89 دولار للأونصة.. الذهب يتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي بعد 4 أسابيع من الخسائر

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

14 يونيو 2024

بقيمة 2306.89 دولار للأونصة.. الذهب يتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي بعد 4 أسابيع من الخسائر

اقتصاد
بقيمة 2306.89 دولار للأونصة.. الذهب يتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي بعد 4 أسابيع من الخسائر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات الآسيوية، وهي في طريقها نحو تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

يأتي ذلك بعد ظهور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة تشير إلى انخفاض معدلات الضغوط التضخمية وتعزز التفاؤل لدى المستثمرين لاحتمال تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي قريبًا.

وارتفع سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2306.89 دولار أمريكي للأوقية الواحدة. ويعد هذا الارتفاع هو الأكبر منذ بداية الأسبوع حيث ربح الذهب ما يقارب 0.5%.

فيما سجلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي زيادة بنفس النسبة تقريبًا لتصل إلى 2322.00 دولار أمريكي للأوقية الواحدة.

ومن ناحية أخرى، شهدت بقية المعادن النفيسة ارتفاعاً أيضاً. حيث ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 29.08 دولار أمريكي للأوقية الواحدة.

وكذلك صعد سعر البلاتين بنسبة 0.9% ليصل إلى 955.32 دولار أمريكي، وسعر البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 890.28 دولار أمريكي.

تابعنا: