خطيب المسجد الحرام: الحج منسك عظيم تتلاشى فيه النزاعات وتتهاوى النعرات

قال خطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة، إن حج بيت الله الحرام منسك عظيم فيه تتلاشى النزاعات وتذوب الخلافات وتتهاوى النعرات وتتجه النفوس إلى رب الأرض والسماوات.

وأضاف خلال خطبة الجمعة من المسجد الحرام، أن كبرى القضايا التي قام عليها منسك الحج، بل وقامت عليه جميع الطاعات والعبادات هي تحقيق التوحيد وتجريده لرب العبيد

وتابع الشيخ بندر بليلة: “ها قد دار الزمان دورته وأظلتكم فيه خير أيام الدنيا أيام عشر ذي الحجة، تسلمها المولى منكم كما سلمكم إياها مقبولة بقبول حسن”.

وأوضح أن التوحيد هو الحسنة التي لا تعدلها حسنة والقربة التي لا توازيها قربة، فحسنة التوحيد تأتي على السيئات فتمحوها وعلى الآثام فتجلوها.