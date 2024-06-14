600 ألف سائح.. كيف ستحقق ألمانيا استفادة قصوى من يورو 2024؟

توقع معهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية، ، أن تضخ بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم أكثر من مليون يورو في اقتصاد ألمانيا التي تستضيف البطولة التي تنطلق اليوم.

وأوضح المعهد، أن هذا يعادل حوالي 0.1 بالمئة من الناتج الاقتصادي في الربع الثاني من العام،

ومن المتوقع أن يزور أكثر من 600 ألف سائح إضافي وأن تشهد الفنادق 1.5 مليون إقامة إضافية لليلة واحدة خلال البطولة.

يأتي ذلك وسط توقعات بوجود انتعاش مؤقت في القطاعات التي تتعامل مع الجمهور بعد ضعف في مبيعات التجزئة هذا العام لكن ليس بنفس القدر الذي شهدته خلال كأس العالم 2006.