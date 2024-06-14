السجن 15 يوما وغرامة 10 آلاف ريال لـ18 مخالفا لأنظمة الحج لنقلهم 91 مخالفا دون تصريح

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 18 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج “الحج بلا تصريح”، وهم وافد ومواطن خليجي و16 مواطنًا، لنقلهم 91 مخالفًا، وذلك يوم 7/ 12/ 1445 هـ الموافق 13/ 6/ 2024م.

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم 18 قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10,000 ريال.

وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبتين مستخدمتين في النقل قضائيًا.