أول حالة إسعافية تنقل من مهبط برج الساعة عبر الإسعاف الجوي لحاج أفريقي خلال موسم حج ١٤٤٥هـ

مكة المكرمة – ناصر السلمي

نجحت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، في إنقاذ “حاج من الجنسية الإفريقية” في المسجد الحرام.

وأوضحت الهيئة، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا عند الساعة 10:30 من صباح اليوم، يفيد بوجود مريض يعاني من ألم في الصدر بالحرم المكي الشريف.

وأضافت، أنه عند وصول الفريق الإسعافي، تبيّن وجود رجل في العقد السادس من العمر يعاني من ألم في الصدر، وعلى الفور باشرت الفرق الإسعافية الحالة وفق البروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات، حيث قامت الفرق الإسعافية بالكشف و إجراء تخطيط قلب للمريض، وتم على الفور نقل المريض عن طريق الإسعاف الجوي من مهبط وقف برج الساعة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية كأول حالة إسعافية تنقل من المهبط في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف خلال موسم حج ١٤٤٥هـ.