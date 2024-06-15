قضية الإجهاض.. ماذا وراء النظرات المُريبة بين ماكرون وميلوني بقمة السبع؟

وثق مقطع فيديو، تفاصيل اللقاء البارد بين رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لدى وصول الأخير إلى قلعة سويفي، على هامش قمة مجموعة السبع، التي استضافتها إيطاليا.

وأظهر المقطع حجم التوتر والخلاف بين الطرفين، حيث ظهرت ميلوني وهي تستقبل ماكرون بنظرات مُريبة.

وشهدت القمة خلافاً بين ميلوني وماكرون، بسبب قضية الإجهاض، التي يعارضها اليمين الإيطالي، الذي تتزعمه ميلوني، وقال الرئيس الفرنسي، إنه متأسف لعدم ظهور كلمة “إجهاض” في البيان الختامي للقمة.

فيما ردت “ميلوني” وقالت: “الجدل الدائر حول وجود أو عدم وجود كلمة إجهاض في الاستنتاجات هو ذريعة”.