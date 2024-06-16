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فريق التحرير

16 يونيو 2024

الصفقة بالمرحلة النهائية.. الخطوط الجوية القطرية تقترب من شراء حصة في “رواند إير”

اقتصاد
الصفقة بالمرحلة النهائية.. الخطوط الجوية القطرية تقترب من شراء حصة في “رواند إير”

قالت صحيفة فاينانشال تايمز، إن الخطوط الجوية القطرية تقترب من شراء حصة في “رواند إير”.

وأوضحت إيفون ماكولو الرئيسة التنفيذية للخطوط الجوية الرواندية “رواند إير” بأن الشركة تتوقع أن تنهي الخطوط الجوية القطرية صفقة شراء حصة كبيرة في الشركة الأفريقية الشهر المقبل.

وقالت لـ”فاينانشال تايمز”: “الأمر مستمر منذ فترة، وناقشناه على مدى خمس سنوات تقريبا. لذلك نحن الآن في المرحلة النهائية”.

يُذكر أنه على مدى السنوات الخمس الماضية كانت قطر ورواندا تعملان على صفقة من شأنها أن تمنح الخطوط الجوية القطرية حصة 49 بالمئة في رواند إير مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

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