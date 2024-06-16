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16 يونيو 2024

حارس النصر يقترب من الدوري الكولومبي

رياضة
حارس النصر يقترب من الدوري الكولومبي

كشفت تقارير صحفية عن أن الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى النصر ، قد حدد وجهته المقبلة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عبر حسابه على “إكس”، أن أوسبينا عاد إلى فريقه السابق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

وأضاف رومانو أن الحارس السابق لأرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي، وقع عقدًا مع أتلتيكو ناسيونال كلاعب حر، بعد انتهاء عقده مع النصر بنهاية الموسم المنصرم.

وانتهى عقد الحارس الكولومبي، البالغ من العمر 35 عامًا، مع النصر بنهاية يونيو الجاري، لتقرر إدارة العالمي عدم تجديد التعاقد معه، نظرًا لإصاباته المستمرة وتذبذب مستواه.

ويلعب أوسبينا لصفوف النصر، منذ يوليو عام 2022، عندما انضم لصفوف قادما من نابولي الإيطالي، في صفقة انتقال حر.

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