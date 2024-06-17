نتنياهو يحل مجلس الحرب.. خلافات علنية واستقالات عديدة

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء حكومته إلغاء مجلس الحرب.

وقال نتنياهو ردا على طلب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي الانضمام لمجلس الحرب: “المجلس لم يعد موجودا”.

ويعد مجلس الحرب الإسرائيلي هيئة سياسية وأمنية معنية باتخاذ القرارات السياسية في وقت اندلاع حرب غزة حيث تشكل في 11 أكتوبر 2023.

وشهد المجلس خلافات حادة وعلنية عكست الصراعا على النفوذ بين نتنياهو والجنرالين غالانت وغانتس.

وأعلن بيني غانتس انسحابه من مجلس الحرب الإسرائيلي بعد أن وجه اتهامات لنتنياهو بسوء إدارة ملف الحرب في غزة.