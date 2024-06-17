مدرب البرتغال يرد على حقيقة مجاملته لرونالدو

كشف الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال عن حقيقة مجاملته للبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، مشيرًا إلى أن الأرقام تثبت كل شيء.

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة نظيره التشيكي غدًا الثلاثاء في الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة من كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

واتُهم مارتينيز بمجاملة رونالدو بعد استدعائه إلى قائمة المنتخب، رغم أنه لم يقدم أداءً مميزًا في آخر ظهور ببطولة كبرى مع “برازيل أوروبا” بكأس العالم 2022.

وسُئل مارتينيز في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الإثنين، عن الحالة الجسدية والذهنية لرونالدو في الوقت الحالي، وما إذا كان يستطيع تقديم مستواه المعروف خصوصًا أنه واجه مشكلات (مع مانشستر يونايتد) قبل المونديال الأخير.

ورد مارتينيز فيما نقلته صحيفة “ريكورد” البرتغالية “علي أن أعترف أن رونالدو هنا بسبب جدارته بهذا الاستدعاء، لا أحد في المنتخب موجود بسبب اسمه فقط”.